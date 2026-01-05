Australia traslada a cárcel de máxima seguridad al joven acusado del atentado en Sídney

La cadena pública australiana ABC indicó que el joven fue llevado durante la mañana del lunes a la prisión de máxima seguridad de Goulburn, en la región de Southern Tablelands, Nueva Gales del Sur, el estado que alberga a Sídney.

El acusado fue sacado del hospital penitenciario en el que había pasado las últimas dos semanas, todavía recuperándose de las heridas causadas por la Policía, cuyos agentes también dispararon y mataron a su padre, Sajid Akram, el día del atentado.

Naveed pasó la primera semana en coma y recibiendo cuidados intensivos, pero ha mejorado en las últimas dos semanas, mientras las autoridades han presentado 59 cargos en su contra, que engloban 15 por asesinato y uno por terrorismo, por el que se enfrenta a la condena máxima, de cadena perpetua.

En un comunicado citado por medios australianos, el gobierno de Nueva Gales del Sur declaró que este nuevo centro penitenciario es "la prisión más segura del estado y está equipada para albergar a los reclusos con mayor riesgo".

A finales de diciembre, la comisionada de la Policía australiana, Krissy Barrett, reiteró que los dos presuntos perpetradores "actuaron solos".

En una declaración ante la prensa, dijo que llegaron a esta primera conclusión después de dos semanas de investigaciones, que incluyeron el intercambio de información con Filipinas, donde los sospechosos pasaron todo noviembre, y desde donde volaron a Sídney días antes del ataque.

Australia seguirá analizando el propósito exacto de ese viaje a Davao, capital de la isla de Mindanao, donde actúan varios grupos afines al Estado Islámico, a cuya ideología vincularon las autoridades australianas a Sajid Akram, de origen indio, y a su hijo.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció entonces que una comisión con "acceso total" hará una revisión independiente que determinará si la Policía pudo haber evitado el atentado, en medio de denuncias de familiares de las víctimas que piden mayor transparencia sobre el caso.