Cierres de escuelas, aeropuertos paralizados e inundaciones por temporal de frío en Europa

El tráfico aéreo en el aeropuerto Schiphol, en Ámsterdam, permanece este lunes totalmente paralizado a causa de los problemas ocasionados por la nieve.

Según ha indicado hoy el servicio de control aéreo neerlandés, no se permiten ni despegues ni aterrizajes en ese aeródromo debido a la falta de pistas operativas, lo que ha afectado a cientos de vuelos y ha provocado que los servicios que se encontraban en tránsito hayan sido desviados y en su mayoría redirigidos al aeropuerto de Dusseldorf, en Alemania.

Además el código amarillo está activo hoy en diez de las doce provincias neerlandesas.

En Escocia, el frío ha obligado a cerrar las puertas a cientos de escuelas en el condado de Aberdeenshire, en el noroeste, al tiempo que varios vuelos han sido cancelados por las fuertes nevadas. Mientras, el resto del territorio británico mantiene la alerta por hielo.

Según la Oficina de Meteorología británica (Met), las bajas temperaturas pueden provocar en Escocia y norte de Inglaterra el cierre de carreteras, alteración en los servicios ferroviarios y cortes del suministro eléctrico, al tiempo que algunas comunidades rurales podrían quedar aisladas por la nieve.

En Portugal, el pronóstico para este lunes es de un descenso importante de las temperaturas y de viento en la costa y en las zonas más elevadas, con sol y cielos poco nublados y, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), se espera alguna helada en puntos localizados del interior.

En Italia, la semana ha comenzado con un clima inestable e invernal en gran parte del país por el paso de varios frentes que están dejando nieve en las regiones del norte y muchas lluvias y tormentas en el centro y el sur de la península Itálica.

En Roma la lluvia no ha cesado desde hace días y se ha vivido un fin de semana particularmente intenso para los equipos de emergencia debido a inundaciones, y caídas de ramas y árboles, como el caso de un gran pino que cayó en el centro histórico cerca del Coliseo y que afortunadamente no causó daños humanos ni materiales.

En Francia, todo el noroeste del país está hoy en alerta naranja por el temporal de frío, con nevadas que pueden llegar a una quincena de centímetros de espesor en algunos puntos.

Las temperaturas, que han sido negativas durante la noche (-4 y -5 en la región de París) apenas superarán los 0 grados y serán todavía más bajas en la noche del lunes al martes, lo que debería hacer todavía más difíciles las condiciones de circulación.

Otros lugares del continente como Austria han registrado temperaturas extremadamente bajas, especialmente fuera de la capital, donde en algunas regiones los termómetros descendieron anoche hasta los 26 grados bajo cero en la región de la Alta Austria.

El servicio meteorológico GeoSphere Austria ha emitido una advertencia para el oeste y sur del país alpino, donde las temperaturas serán especialmente bajas en los próximos días, en torno a 20 bajo cero, junto con fuertes vientes, una situación que no se había vivido desde hace varios años.

En Serbia, el Instituto Hidrometeorológico (RHMZ) ha difundido una advertencia por intensas nevadas y lluvia helada para esta semana, coincidiendo con la Navidad ortodoxa, lo que provocó retrasos y desvíos de varios vuelos en el aeropuerto internacional de Belgrado.

Las abundantes precipitaciones de nieve también causaron importantes inconvenientes en la vecina Bosnia-Herzegovina, donde se cancelaron numerosos vuelos y donde las nevadas continuaban con intensidad este lunes. En Sarajevo, se acumularon hasta 40 centímetros de nieve.

En Montenegro también fue emitida una alerta meteorológica para este lunes. El Instituto de Hidrometeorología y Sismología informó de que se esperan cielos nublados, lluvias de moderadas a fuertes y vientos intensos en gran parte del país.

Por otro lado, en la República Checa se registró anoche en el municipio de Kvilda, cerca de la frontera con Baviera, una temperatura mínima récord con 30,6 grados bajos cero.

Según el servicio meteorológico checo, no se prevé que las temperaturas superen los cero grados en todo el país en los próximos días. Además, se registraron varios accidentes en carreteras heladas, especialmente en zonas de cordilleras bajas.

Mientras, la situación meteorológica en Rumanía ha provocado que varias aldeas de Transilvania se quedaran aisladas debido a la acumulación de nieve en las vías de acceso, y al menos 42.000 hogares permanecieron sin suministro eléctrico tras los daños sufridos por transformadores a causa de las fuertes nevadas.

En cuanto a Grecia, el Servicio Meteorológico Nacional del país (EMY) espera para mañana fuertes lluvias y tormentas acompañadas de viento y granizo en la parte occidental y en el noreste del país.

Por eso, se ha emitido un aviso naranja para las regiones de Tracia y Macedonia oriental (noreste) y también prevé condiciones adversas en varias islas Jónicas como Corfú, Léucade y Cefalonia, así como en Epiro (noroeste) y las regiones de Etolia y Acarnania (Grecia central).

(Información elaborada con las aportaciones de las delegaciones de la Agencia Efe en Londres, París, Viena, Bruselas, Roma, Madrid y Lisboa)