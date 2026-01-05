El Reino Unido empieza a incautar móviles a los migrantes en situación irregular

Esta medida, de acuerdo con el Ministerio de Interior, empezará a aplicarse en el centro de procesamiento migratorio de Manston, en el condado de Kent (sureste de Inglaterra), donde se instalará tecnología que permitirá descargar datos de los celulares a fin de recopilar información sobre los traficantes de personas.

Los agentes de migración podrán exigir a los migrantes irregulares que se quiten los abrigos para buscar teléfonos y también revisar sus bocas en busca de tarjetas SIM.

El secretario de Estado de Seguridad Fronteriza, Alex Norris, dijo hoy a los medios que el Gobierno prometió "restablecer el orden y el control en nuestras fronteras, lo que significa combatir las redes de tráfico de personas que están detrás de este comercio mortal".

"Precisamente por eso estamos implementando nuevas leyes sólidas con delitos contundentes para interceptar, desmantelar y desmantelar estas bandas atroces con mayor rapidez que nunca y cortar sus cadenas de suministro", añadió Norris.

Un total de 41.472 migrantes llegaron al Reino Unido en 2025 tras cruzar el Canal de la Mancha, un alza del 13 % frente a 2024, cuando 36.816 migrantes realizaron ese viaje.