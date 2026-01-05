Esposa de Maduro se declara “inocente” de todos los cargos

La exprimera dama de Venezuela, Cilia Flores, una figura política clave dentro del chavismo en su país, compareció esta mañana ante un tribunal de Nueva York, Estados Unidos.

La política venezolana y esposa del depuesto mandatario, Nicolás Maduro, fue capturada junto con él el pasado sábado durante un operativo militar lanzado por Estados Unidos, que está acusado de narcotráfico y terrorismo.

Cilia Flores está acusada por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Ademas, en 2015, dos sobrinos suyos fueron detenidos en Haití por agentes encubiertos de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y trasladados a Nueva York, donde en 2017 fueron condenados a dieciocho años de prisión por intentar introducir 800 kilos de coca en EE.UU.

En 2018, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Flores y otros altos cargos de Maduro, como Diosdado Cabello, para presionar al presidente venezolano.