Identifican al total de heridos, 116, del incendio en un bar de los Alpes suizos

La diferencia de tres corresponde a personas que llegaron en la misma madrugada al hospital de referencia más cercano y a los que se asimiló a este suceso, sin que tuvieran que ver con el mismo.

De las 116 personas heridas identificadas 83 siguen hospitalizadas, se detalló.

Los heridos son 21 suizas, 47 suizos; 10 francesas y 11 franceses; 4 italianas y 6 italianos; dos polacas, una belga, una portuguesa, una checa, cuatro serbios, un australiano, un bosnio, un congolés, un luxemburgués y cuatro hombres con doble nacionalidad (francesa-finlandesa, suiza-belga, franco-italiana e italo-filipinas).

Esto completa la identificación de todas las víctimas, entre muertos y heridos, del mortal incendio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la víspera se informó de que se había completado la identificación de las cuarenta personas fallecidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De las cuarenta víctimas mortales, 22 son suizas, mientras que el segundo grupo nacional más afectado es el francés, con 7 víctimas (incluida la persona con triple nacionalidad), mientras que Italia lamenta seis muertos.

Además, hay dos fallecidos de Rumania, un portugués, un belga y un turco.

De las víctimas mortales, dos tenían catorce años, seis tenían 15 años, nueve tenían 16 años y tres tenían 17 años, lo que hace que este rango de edad haya sido el más afectado.

Otros seis fallecidos tenían 18 años y catorce víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 39 años, según las informaciones proporcionadas por las autoridades.