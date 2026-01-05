La Administración Trump busca refinar el crudo pesado de Venezuela

Fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien especificó que uno de los principales intereses de su Administración es refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP, en las refinerías estadounidenses.

"Nuestras refinerías en la Costa del Golfo de EE.UU son las mejores para refinar este crudo pesado. De hecho, ha habido escasez de crudo pesado en todo el mundo, por lo que creo que habría una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se les diera la oportunidad de hacerlo", explicó en ABC News.

Horas después, Trump fue un paso más allá: "Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo". La demanda la hizo a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y encargada de liderar el país tras la captura de Maduro.

Marco Rubio también subrayó que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano: "Tenemos petróleo de sobra", declaró. Sin embargo, insistió en que Washington no quiere permitir que "la industria petrolera de Venezuela esté controlada por los adversarios de Estados Unidos" como China, Rusia e Irán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rubio remarcó que mantendrán el petróleo de Venezuela "en cuarentena" hasta que "las condiciones que son de interés nacional para Estados Unidos y para el pueblo venezolano se cumplan".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque aseguró que todavía no ha hablado directamente con los directivos de las empresas petroleras de su país, el secretario de Estado dijo haberse comunicado con los secretarios de Interior y Energía para empezar a establecer contactos.

“Estamos bastante seguros de que habrá un interés sustancial de compañías occidentales" en invertir en la industria petrolera venezolana, opinó Rubio.

Las declaraciones de Rubio se suman a las que Trump pronunció el sábado horas después de capturar a Maduro. El presidente estadounidense afirmó que las compañías petroleras del país invertirán "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura del sector en Venezuela.

"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país", informó Trump.

El mandatario consideró que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un "fracaso total" durante mucho tiempo: "Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo", añadió.

Además, acusó al país suramericano de confiscar y vender unilateralmente crudo estadounidense con las estatalizaciones de la industria petrolera por parte del chavismo.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, el 17 % de todas las probadas según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), concentradas principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Sin embargo, la mayoría de su crudo es extrapesado y requiere diluyentes y tecnología específica para su producción y venta.

Es ahí donde Estados Unidos quiere invertir e introducir su capacidad tecnológica y de inversión.

Hasta el momento, la gestión de los recursos petroleros está encomendada a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.

Aunque Venezuela fue en su momento uno de los mayores productores del mundo, con capacidades que superaron los 3 millones de barriles diarios, la producción real ha caído a mínimos históricos durante la última década debido a deficiencias estructurales, falta de inversión e impacto de las sanciones de Estados Unidos.

En 2025, según datos de la OPEP, la producción petrolera de Venezuela se mantuvo alrededor o ligeramente por encima del millón de bpd en varios meses, incluyendo cifras superiores a 1,05 millones bpd durante el primer semestre y hasta 1,1 millones bpd en algunos meses posteriores.

Esta producción sigue siendo muy inferior a los niveles históricos del país, cuando Venezuela llegó a producir más de 2,8–3 millones bpd a comienzos del siglo XXI.