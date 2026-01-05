'One Battle After Another', 'Sinners' y 'Frankenstein' triunfan en los Choice Awards

Timothée Chalamet se llevó el premio a mejor actor por 'Marty Supreme', mientras que el de mejor actriz fue para Jessie Buckley por 'Hamnet', con lo que se consolidan como favoritos para los Óscar de este año.

El premio a mejor actriz de reparto fue paraAmy Madigan por su papel en la película de terror 'Weapons'.

Jacob Elordi ('Frankenstein') dio la sorpresa al llevarse el premio de Sociedad Nacional de Críticos de Cine al imponerse en la categoría de mejor actor de reparto a estrellas como Benicio del Toro ('One Battle After Another').

La película de Guillermo del Toro se llevó otros tres galardones en las categoría de diseño de producción, vestuario y maquillaje, mientras que 'Sinners', que llegaba con 17 nominaciones, igualó los cuatro galardones de 'Frankenstein' con los de mejor guión original, mejor actor joven (Miles Caton), mejor reparto y mejor música.

'O Agente Secreto' se impuso en la categoría de mejor película extranjera con lo que se posiciona también como una de las grande favorita de la cita de los Oscar, donde compite para Mejor Película, Mejor Película Extranjera y Mejor Actor (Wagner Moura).

'The Naked Gun' fue la mejor comedia de la noche, mientras que 'Train Dreams' se impuso como el film con la mejor fotografía.

Los premio Critics' Choice son visto como uno de los mejores termómetros de lo que pasará el 15 de marzo en la noche de los Óscar, aunque no siempre han coincidido en las categorías principales.