“Avatar: Fuego y cenizas” supera los mil millones de dolares de recaudación mundial

Las anteriores entregas de la saga también superaron los mil millones de dólares. La segunda entrega lo hizo tras 14 días en cartelera y la primera a los 17 días, según señala Variety. Ambas también superaron posteriormente los dos mil millones de recaudación.

El gran motor de la recaudación de la tercera entrega de la saga de acción ha sido el público fuera de Estados Unidos.

Los países que más recaudación han conseguido para la película han sido China -138 millones de dólares-, Francia -81 millones-, Alemania -64 millones- y Corea -44 millones-.

Lea más: Horarios de “Avatar: Fuego y cenizas” en cines de Paraguay

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Avatar: Fuego y cenizas es el tercer estreno de Disney de 2025 que supera los mil millones de dólares, tras Lilo y Stitch y Zootopia 2.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La recaudación de la taquilla este fin de semana en Estados Unidos se mantiene similar al anterior, tras el puesto número uno para Avatar: Fuego y cenizas, se encuentra Zootopia 2 en el segundo puesto -19 millones de dólares- y La empleada -14.9 millones-, Marty Supremo -12.6 millones- y Anaconda -10 millones-, cerrando los cinco primeros puestos.

Zootopia 2 acumula desde su estreno -26 de noviembre- un total de 1.588 millones de dólares, en gran medida aupada por el éxito de público internacional -1.224 millones-.

Lea más: Horarios de “Zootopia 2″ en cines de Paraguay

Este pasado fin de semana volvió a ser número uno de la taquilla en China dejando en segundo lugar la saga de Avatar, donde ha alcanzado una recaudación de 598 millones de dólares desde su estreno.

La película se ha convertido en todo un éxito en el país, donde el público acude al cine con sus mascotas.