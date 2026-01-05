¿Quién es Alvin Hellerstein?: el veterano juez que dirigirá el proceso a Nicolás Maduro

El juicio comenzará este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, una de las jurisdicciones federales más influyentes del país. Allí se ventilarán las acusaciones formales presentadas por la Fiscalía Federal, que incluyen cargos de narcotráfico, corrupción gubernamental y delitos vinculados al terrorismo.

El expediente contra Maduro quedó bajo la supervisión de Hellerstein, un magistrado de 92 años considerado uno de los jueces federales en activo con mayor trayectoria dentro del sistema judicial estadounidense.

El peso del Distrito Sur de Nueva York

El Distrito Sur de Nueva York tramita de forma habitual causas de alto impacto relacionadas con seguridad nacional, terrorismo y criminalidad internacional.

En ese mismo tribunal se desarrollará el proceso contra el exlíder chavista, conforme a los cargos detallados por la fiscalía federal, lo que sitúa el caso Maduro dentro de la línea de expedientes de fuerte repercusión política y judicial que pasan por esa jurisdicción.

Quién es Alvin Hellerstein

Alvin Hellerstein nació en Nueva York en 1933. Antes de llegar a la judicatura federal fue abogado del Ejército de los Estados Unidos y, posteriormente, ejerció en el sector privado.

En mayo de 1998 fue designado juez del Distrito Sur de Nueva York por el entonces presidente Bill Clinton. Con el paso de los años, se consolidó como uno de los magistrados en actividad con más tiempo de carrera en el sistema federal.

En 2011 asumió el estatus de magistrado sénior, categoría que suele reservarse a jueces con larga trayectoria que reducen parcialmente su carga de trabajo. Pese a ese cambio de estatus, Hellerstein continuó al frente de causas judiciales de relieve.

En un boceto de la sala del tribunal, realizado durante una audiencia en el Tribunal Federal de Manhattan, se lo ha retratado presidiendo procedimientos judiciales.

Casos emblemáticos en su trayectoria

A lo largo de su carrera, Hellerstein intervino en procesos vinculados con terrorismo, seguridad nacional, disputas financieras complejas y demandas civiles de gran repercusión pública.

Entre los casos más notorios que pasaron por su juzgado se destacan:

Las reclamaciones por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

El proceso por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Epstein.

El caso contra Michael Cohen, exabogado del presidente Donald Trump.

Estos expedientes consolidaron su perfil como un juez habituado a manejar causas complejas, con fuerte exposición pública y alto contenido político y financiero.

El nexo con el caso “Pollo” Carvajal

Hellerstein también está a cargo del caso contra el ex general venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista. Carvajal enfrenta acusaciones de narcotráfico en el mismo tribunal federal de Nueva York donde será juzgado Maduro.

Según el expediente, el testimonio de Carvajal —exdiputado y antiguo jefe de inteligencia chavista— jugará un papel importante en el juicio contra Maduro. El ex general decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y se declaró culpable el pasado verano de cuatro delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo ante el tribunal federal de Nueva York.

La coincidencia de ambos casos bajo la órbita del mismo juez refuerza la centralidad de Hellerstein en las investigaciones sobre estructuras vinculadas al chavismo y al narcotráfico.

Un juez en el centro de expedientes sensibles

La asignación de Hellerstein al caso Maduro lo coloca en el centro de uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas en la justicia federal estadounidense.

A lo largo de su trayectoria, el magistrado tuvo un rol central en algunos de los expedientes más sensibles del sistema, combinando causas de seguridad nacional, terrorismo, corrupción y criminalidad internacional.

En años recientes, dictó resoluciones que tanto respaldaron como rechazaron posiciones de la administración de Donald Trump. Entre esas decisiones figuran: