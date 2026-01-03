Nicolás Maduro ante la justicia: ¿qué cargos enfrenta tras su captura?

La justicia de los Estados Unidos hizo pública una acusación formal que describe supuestas redes de corrupción y narcotráfico, y señala directamente a Nicolás Maduro Moros, a su esposa Cilia Flores y a su hijo Nicolás Maduro Guerra como piezas clave de una estructura denominada el “Cártel de los Soles”, la cual presuntamente operaba en alianza con grupos terroristas y bandas criminales internacionales.

Según el pliego de cargos, la conspiración se producía de manera sistemática desde hace más de 25 años.

Lea más: Donald Trump dice que EE.UU. administrará Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

El documento sostiene que, desde sus cargos en la Asamblea Nacional y la Cancillería, Nicolás Maduro utilizó su autoridad para facilitar el movimiento de grandes cargamentos de cocaína. Alega que, bajo el mando de Maduro, se emitieron pasaportes diplomáticos para proteger a narcotraficantes y se utilizaron aviones de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para el lavado de activos y el transporte de sustancias ilícitas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La acusación destaca la participación de figuras de extrema confianza del régimen. Diosdado Cabello es señalado por la supuesta recepción de sobornos millonarios para garantizar la seguridad de los envíos, mientras que Cilia Flores y su hijo presuntamente gestionaron la logística de la operación y mediaron ante autoridades antidrogas para permitir el flujo de la mercancía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El documento señala también una supuesta colaboración estratégica de los acusados con grupos insurgentes colombianos como las FARC y el ELN.

Lea más: Trump difunde imagen de Nicolás Maduro detenido a bordo de buque militar estadounidense

Habla también de la existencia de campamentos de entrenamiento para estos grupos en propiedades de funcionarios venezolanos como Ramón Rodríguez Chacín.

Asimismo, se vincula con la supuesta conspiración a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” y líder del “Tren de Aragua”, como el brazo armado encargado de la protección de los cargamentos en territorio venezolano.

Impacto internacional y decomisos

Entre los eventos específicos citados, el documento estadounidense destaca la interceptación de un avión DC-9 en 2006 que transportaba 5.5 toneladas de cocaína desde el hangar presidencial en Venezuela hacia México.

Según la fiscalía estadounidense, estas operaciones permitían la exportación anual de hasta 250 toneladas de droga, convirtiendo al país en un “refugio seguro” para el crimen organizado y amenazando la seguridad nacional de los Estados Unidos.