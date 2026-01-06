Al menos 13 muertos, ocho de ellos niños, en un ataque de las FAR en el sur de Sudán

La Red de Médicos de Sudán informó en un comunicado este martes de esta nueva "masacre", que terminó con la vida de "nueve miembros de una misma familia".

La ONG condenó "enérgicamente esta horrible masacre perpetrada por las FAR", y subrayó que el barrio atacado es una "zona exclusivamente civil, sin emplazamientos ni presencia militar, lo que convierte este ataque en un crimen de guerra en toda regla y una flagrante violación del derecho internacional humanitario".

Asimismo, denunció que este ataque "refleja una peligrosa escalada de la política de asesinatos indiscriminados y bombardeos sistemáticos de zonas residenciales seguras sin consideración por la vida humana".

"La Red atribuye toda la responsabilidad a las FAR de este crimen e insta a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a las Naciones Unidas que tomen medidas para detener estos crímenes presionando para que cesen los asesinatos de civiles y los ataques a zonas residenciales", señaló el comunicado.

Al Obeid, ciudad estratégica de la vasta región de Kordofán y que los rebeldes están tratando de recuperar, está sufriendo intensos choques entre las FAR y el Ejército regular sudanés, donde el pasado domingo un ataque con drones de los paramilitares dejó sin luz a toda la ciudad.

Estas acciones de los paramilitares forman parte de los ataques y contraataques que han recrudecido en Kordofán tras el control a finales de octubre pasado por parte de los paramilitares de la ciudad de Al Fasher, en la también extensa y vecina región de Darfur.

El recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra en Sudán se desató en abril de 2023 entre las FAR y el Ejército regular y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de 13 millones, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta.