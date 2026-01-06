Asociación Prensa Extranjera responderá al Supremo israelí por continuo veto entrada Gaza

"La APF confía en que el tribunal impartirá justicia ante la continua violación de los principios fundamentales de la libertad de expresión, el derecho del público a la información y la libertad de prensa", ahonda el organismo, que engloba a periodistas que trabajan para la prensa extranjera en Israel y en los territorios palestinos, en un comunicado.

Israel presentó al Supremo su posición sobre este tema el domingo, cuando cumplía el plazo final para que el Gobierno se pronunciara definitivamente sobre la petición de la APF, después de haber pedido al tribunal varias prórrogas que han alargado el proceso durante meses.

La Fiscalía israelí justificó su decisión asegurando que existe un "riesgo para la seguridad" porque persisten "las amenazas e incidentes de seguridad".

En un escrito remitido al Supremo en el proceso abierto por la Asociación de la Prensa Extranjera para exigir a Israel que deje entrar a reporteros en la Franja, Israel se volvió a pronunciar así en contra aduciendo las mismas razones que cuando mantenía su ofensiva israelí en Gaza.

"En lugar de presentar un plan para permitir el acceso independiente de los periodistas a Gaza y permitirnos trabajar junto a nuestros valientes colegas palestinos, el gobierno ha decidido, una vez más, bloquearnos el acceso. Esto ocurre incluso cuando ya existe un alto el fuego", respondió la APF al respecto hoy.

Y añadieron que estaban "profundamente decepcionados" y que esperaban que los jueces del Supremo "pongan fin a esta farsa".

Desde que en octubre de 2023 Israel comenzó a bombardear Gaza tras los ataques de Hamás en territorio israelí, ningún periodista ha podido acceder a la Franja si no es en compañía del Ejército israelí y a zonas donde no hay civiles, por lo que la información que sale de allí la recopilan los propios reporteros palestinos, que han sido objetivo de ataques de las fuerzas israelíes.

Según los datos del informe anual de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), Gaza ha sido el lugar más peligroso para los profesionales de los medios de comunicación y allí han sido asesinados a lo largo de 2025 al menos 29 periodistas en ejercicio de sus funciones.

La APF lleva pidiendo al Supremo desde 2024 la entrada de los informadores a Gaza y el Alto Tribunal israelí denegó en ese año la petición alegando motivos de seguridad.

El tribunal afirmó en ese momento que permitir el ingreso de periodistas a Gaza podría revelar detalles operativos del Ejército, incluida la ubicación de las tropas, de tal manera que podría poner a los soldados en peligro real, pero abrió la puerta a revisar su postura cuando la situación en el terreno cambiase.

El Gobierno israelí sostiene que, desde octubre de 2025, el Ejército ha organizado 25 entradas individuales a la Franja para 47 reporteros israelíes y 5 más grupales para 46 reporteros extranjeros.

EFE estuvo en dos de esas visitas junto al Ejército israelí, que se produjeron con el acompañamiento en todo momento de los soldados israelíes, durante un tiempo de unas dos horas, en zonas completamente controladas por Israel y sin ningún contacto con civiles palestinos.