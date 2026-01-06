Candidatos presidenciales lusos exhiben sus diferencias sobre Venezuela y Groenlandia

La actual situación internacional protagonizó el debate, transmitido por la cadena de televisión pública RTP.

Para el comentarista y exministro Luís Marques Mendes, expresidente del conservador Partido Social Demócrata (PSD), lo ocurrido en Venezuela "puede legitimar otras situaciones como la intervención de Rusia en Ucrania y abrir precedentes para el futuro".

El aspirante consideró que a día de hoy la ONU no funciona y que su "irrelevancia o impotencia" legitiman lo que no debería haber pasado en el país latinoamericano.

En opinión del almirante Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, lo que más protege a Portugal como país de dimensión mediana es el derecho internacional.

"Debemos ser claros con nuestros aliados, esta intervención fue claramente ilegítima y la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo número 2, dice claramente que no cambiamos los regímenes porque los países tienen una soberanía igual, por lo que ningún tercer país puede cambiar el régimen de otro país", reflexionó.

El candidato y presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, se preguntó si es o no bueno que un dictador acabe en la cárcel y apuntó que es positivo: "Pregunten a los miles de venezolanos que están en Portugal, no encontrarán a uno que esté descontento con la prisión para Nicolás Maduro, no encontrarán ninguno", dijo.

Sobre Groenlandia, consideró que Europa "de una vez por todas" tiene que entender que fue "un error" quedar a la sombra de EE.UU. en materia de defensa, geoestrategia e inversión externa tras la II Guerra Mundial.

"Y Europa, si hubiera una amenaza en Portugal, en la isla Terceira (Azores), en Groenlandia, lo que tiene que hacer es lo que siempre hizo, y lo que tenemos que hacer los portugueses es defender nuestra honra y luchar y defendernos", aseguró.

El exsecretario general del Partido Socialista (PS) y exministro António José Seguro apuntó que la primera prioridad para Portugal debe ser la preocupación por los portugueses que viven y trabajan en Venezuela.

Recordó que ha sido "claro" a la hora de afirmar que ha habido "una violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional" y que la intervención de EE.UU. en el país latinoamericano no ha sido para restaurar la democracia, sino para gestionar las reservas de petróleo, como Trump ha reconocido.

"Este es un momento muy importante y muy decisivo para la geopolítica mundial, para las relaciones entre los Estados. Portugal debe actuar con prudencia, pero con firmeza", opinó Seguro, para quien el país ibérico debería haber tomado ya la iniciativa a nivel europeo y haber convocado una reunión de los líderes de la OTAN para evaluar la situación global.

Respecto a la Groenlandia, Seguro ve que "es más importante prevenir que reaccionar".

La única mujer en el debate, la excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins, advirtió de que Portugal no es espectador de la comunidad internacional, sino que forma parte de ella y señaló que cuando se habla de que hay problema con el funcionamiento de la ONU hay que tener en cuenta que esta depende de sus Estados miembros.

"Una forma de dar fuerza a la ONU es ser completamente claros en la defensa del directo internacional y tener la misma postura si hablamos de Gaza, de Ucrania, de Venezuela o de Groenlandia, porque es así como se defiende el derecho internacional", afirmó.

Los sondeos dan como los favoritos con unos resultados muy igualados en las elecciones del 18 de enero a Seguro, Marques Mendes, Ventura y Gouveia e Melo, aunque en total hay 11 aspirantes, entre los que también figuran Martins, el sindicalista André Pestana, el eurodiputado João Cotrim de Figueiredo, el cofundador del partido ecologista Livre Jorge Pinto, el dirigente comunista António Filipe, el pintor Humberto Correia y músico Manuel João Vieira.