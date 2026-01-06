Presidente de Sudáfrica condena operación de EEUU en Caracas y exige liberación de Maduro

“Rechazamos rotundamente las acciones emprendidas por Estados Unidos y nos solidarizamos con el pueblo venezolano y exigimos también la liberación del presidente Maduro y su esposa (Cilia Flores)”, dijo Ramaphosa en un acto en la Loma de los Héroes de Soweto, durante la conmemoración anual del líder antiapartheid Joe Slovo.

“Nuestro compromiso con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas fundamenta nuestra profunda preocupación y la actuación de Estados Unidos en Venezuela, que ha socavado la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro llamado Venezuela”, agregó el presidente.

Tras el acto conmemorativo al líder antiapartheid, miembro del Partido Comunista Sudafricano y exministro de Vivienda de Nelson Mandela, Ramaphosa consideró que “todo el mundo coincidió en que la operación estadounidense constituyó una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”.

Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecieron en Nueva York este lunes ante un tribunal federal, donde ambos se declararon inocentes de todos los cargos de narcotráfico.

Venezuela quedó bajo el mandato de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ayer juró su nuevo cargo de presidenta encargada convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país en encabezar el Ejecutivo.