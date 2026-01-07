Embajador colombiano en EE.UU. destaca nuevo capítulo abierto con diálogo de Trump y Petro

La llamada se prolongó durante casi una hora y sirvió para que Petro explicara el papel que su Gobierno está realizando en la lucha contra el narcotráfico y para que el mandatario estadounidense invitara a su homólogo colombiano a visitar la Casa Blanca en una fecha que no se ha determinado aún.

"Fue una una conversación muy cordial. Fue importante para que el presidente Trump pudiera escuchar de voz del presidente Petro y en particular del tema central que se trató, que fue el de la lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, que siempre van a existir diferencias, pero lo importante es que se llevó a cabo un diálogo muy constructivo. El presidente Petro quedó también muy contento y da mucha satisfacción que el presidente Trump, como dijo en Truth Social, también sintiera lo mismo", remarcó el diplomático.

Según García-Peña, la visita a la Casa Blanca será "un primer paso" y continuará con trabajo bilateral, algo que es "una muestra de que se reabren los canales" de comunicación que ponen fin a "momentos de mucha tensión y mucha especulación".

El embajador consideró que es "prematuro" hablar de fechas en las que podría producirse la visita de Petro a la Casa Blanca, pero ya han comenzado las gestiones después de que Trump diera la orden a su secretario de Estado, Marco Rubio, para que se coordine la logística de ese viaje a Washington.

"La conversación fue larga. Casi una hora duró la conversación. Y sin duda abre un nuevo capítulo ¿Cómo saldrá ese capítulo? Está por verse, pero el solo hecho que hayan hablado los dos presidentes y la extensión de la invitación sin duda alguna abren nuevo camino", señaló el más alto representante diplomático colombiano en Washington.

El embajador García-Peña reveló que la conversación es fruto de dilatados esfuerzos diplomáticos, envío de cartas de Petro a Trump y de la mediación del senador republicano por Kentucky Rand Paul, quien facilitó la conexión telefónica entre ambos esta tarde.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que contempla reunirse con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras mantener una llamada telefónica en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano.

Todo esto en medio del rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela que culminó con el arresto del presidente Nicolás Maduro el pasado sábado en un operativo militar realizado en Caracas.

Trump señaló en su red social que fue "un gran honor" hablar con el presidente colombiano, pese a que en el pasado lo ha acusado de ser "líder del narcotráfico", algo que Petro volvió a negar hoy, para asegurar que ha sido uno de los más activos luchadores contra la corrupción del narcotráfico y en su Gobierno se han incautado volúmenes récord de droga.