Nueva borrasca dejará un fuerte temporal en Europa occidental, con ciclogénesis explosiva

A pesar de lo "espectacular" del término, "nada explota" en una ciclogénesis explosiva, según la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet), que explica en su cuenta de X que se trata de un proceso por el que una borrasca se profundiza rápidamente en muy poco tiempo.

La Aemet, que dice que el impacto de Goretti en España será menor que en otros países, ha divulgado una explicación sobre qué es una ciclogénesis explosiva y pone el acento en que no ocurre ninguna explosión, por mucho que sea un término que se use de forma "mediática y sensacionalista".

Recupera para ello un apartado del capitulo 43 de "Malentendidos conceptuales y terminológicos", por Francisco Martín León, del libro "Física del caos en la predicción meteorológica".

Según esta explicación, se trata de un término técnico empleado por meteorólogos y predictores para caracterizar cómo y cuánto una borrasca se profundiza, lo que quiere decir que hace más baja su presión central.

Una borrasca de latitudes medias (en el hemisferio norte) es un sistema de bajas presiones donde los vientos giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Las borrascas se profundizan o se rellenan/disipan con el tiempo.

El proceso de formación y profundización (la presión se hace más baja en su centro con el tiempo cronológico) se le llama ciclogénesis: formación y desarrollo de un ciclón, según el referido libro citado por la Aemet.

Cuando una borrasca se profundiza muy rápidamente (cae la presión en su centro de forma súbita) se habla de que ha sido afectada por un proceso de ciclogénesis súbita o explosiva.

La borrasca que se profundiza es la que genera las condiciones adversas en superficie y no el proceso de la profundización (la ciclogénesis explosiva).