Presidente peruano participa en operativos policiales contra el crimen organizado en Lima

El mandatario supervisó el despliegue de las unidades tácticas y el control territorial en el distrito de San Martín de Porres, junto al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

En una de las intervenciones, Jerí asistió al operativo en una vivienda de la avenida José Granda, en la que se encontró cartuchos de dinamita, un arma de fuego, municiones y equipos celulares. La Policía detuvo a dos personas.

Además, el presidente interino inspeccionó las avenidas Habich, Panamericana Norte y Universitaria, entre otras, en donde la Policía y las Fuerzas Armadas realizaban un megaoperativo de control territorial, según informó la Presidencia de la República.

Por su parte, el Ministerio del Interior detalló que el operativo contó con el despliegue de alrededor de 300 efectivos policiales que realizaron patrullaje intensivo, control de identidad e intervenciones focalizadas como parte de una acción preventiva y sostenida frente a la criminalidad.

En otro distrito al noreste de Lima, San Juan de Lurigancho, la Policía allanó un inmueble ubicado en la cuarta cuadra de la avenida Próceres de la Independencia, donde fueron detenidas dos personas integrantes de la banda criminal bautizada por la Policía como Los Fuertes del Cono Este. En el lugar se intervino a más de 40 personas para su plena identificación.

Allí también se hallaron envoltorios de droga, bolsas con marihuana y tres armas de fuego, entre ellas una de guerra tipo Mini Uzi, abastecida con municiones.

"El estado de emergencia nos permite realizar estas intervenciones de manera oportuna. Estamos actuando de forma preventiva para evitar que armas ilegales y organizaciones criminales pongan en riesgo a la ciudadanía", declaró el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, presente en el operativo.

A pesar de estos operativos policiales con el apoyo de las fuerzas armadas, los casos de ataques de presuntos sicarios y extorsionadores contra trabajadores de transporte público urbano continúan en Lima.

La madrugada de este miércoles, un conductor de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla, línea E-10, fue atacado a balazos en el distrito de Villa El Salvador y conducido al hospital de emergencias con un impacto de bala en una pierna, según informó la emisora RPP.

El último fin de semana, otro conductor de la empresa Etmosa en el distrito de San Martín de Porres fue víctima del crimen organizado y falleció a raíz de un ataque armado.