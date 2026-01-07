Valet parking finalmente devolvió un Rolex de US$ 50.000 que se le cayó a una paraguaya en Uruguay

La Jefatura de Policía de Maldonado informó que lograron encontrar y devolver un reloj de la marca Rolex, modelo Oyster Perpetual, a una mujer de nacionalidad paraguaya que denunció el extravío del mismo durante una fiesta en Narbona.

El incidente ocurrió en la zona de La Barra, específicamente en el establecimiento Narbona, mientras la víctima descendía de su vehículo para asistir a una fiesta.

Según el reporte oficial, la mujer notó que el reloj se le cayó accidentalmente cuando descendió de su auto. Ante el temor de perder un objeto de “gran valor sentimental y económico”, radicó la denuncia con el asesoramiento de su abogada, la penalista uruguaya Silvia Cuello.

Aunque inicialmente el caso se manejó como una pérdida, las investigaciones del Área de Investigaciones IV dieron un giro al analizar las imágenes de las cámaras de seguridad.

Valet parking devolvió el reloj

En las grabaciones se observó que un hombre, que se desempeñaba como valet parking en el evento, visualizó el reloj en el suelo y lo tomó.

Pese a que en un principio el trabajador negaba tener el artefacto, el peritaje técnico de la Policía de Maldonado fue determinante para cercarlo.

El sospechoso, residente del barrio Cerro Pelado, fue citado a la base de operaciones donde, finalmente, confesó que el Rolex estaba en su domicilio. Los agentes se trasladaron hasta la vivienda y el hombre realizó la entrega voluntaria del bien.

Fuentes policiales indicaron que, tras la confesión y devolución del reloj, la abogada de la víctima recomendó retirar la denuncia.

Principio de oportunidad

Si bien el hecho se encuadra en el delito de apropiación de cosa perdida —tipificado en el Código Penal uruguayo—, la Fiscalía Letrada de 4° Turno decidió aplicar el Principio de Oportunidad.

Este mecanismo legal permite el archivo de las actuaciones cuando existe cooperación del implicado y se repara el daño, como ocurrió en este caso con la restitución inmediata. El individuo recuperó su libertad sin cargos formales.

El desenlace se dio en plena temporada alta, por lo que la resolución del caso en pocas horas fortaleció la imagen y sensación de seguridad en un departamento que recibe a miles de turistas paraguayos y de la región durante las fiestas de fin de año.