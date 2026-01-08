Concluye fase I del desarme de Hezbolá, asegura ejército libanés

En un comunicado, el ejército libanés afirma haber alcanzado “los objetivos de la primera fase” de su plan, que posteriormente se extenderá al resto del territorio libanés.

Según precisó, ahora “controla” la parte sur del río Litani, “a excepción de los territorios y posiciones aún ocupados por Israel” cerca de la frontera.

La institución castrense precisó que sus operaciones proseguirán al sur del río Litani “para concluir el tratamiento de las municiones no detonadas” , y explorar los túneles excavados por Hezbolá.

Hezbolá, debilitado

Además, prometió tomar las medidas necesarias para “impedir definitivamente que los grupos armados reconstruyan sus capacidades”.

Hezbolá quedó debilitado tras la guerra con Israel, a la que puso fin una tregua en vigor desde noviembre de 2024.

El movimiento proiraní se niega sin embargo a entregar las armas en el resto del país. Por otro lado, y que pese a la tregua prevé su retirada de territorio libanés, Israel sigue ocupando cinco posiciones cerca de la frontera.

El ejército israelí ha efectuado además cientos de ataques contra objetivos de Hezbolá desde noviembre de 2024, y acusa al movimiento de querer rearmarse. Además ha emitido dudas sobre la eficacia de la operación de desarme conducida por el ejército.

Más presión

El gobierno libanés está sometido a una fuerte presión de Estados Unidos para desarmar a la formación proiraní.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, elogió el domingo en X los “esfuerzos” del gobierno y del ejército libaneses, pero estimó que estos “distan de ser suficientes”.