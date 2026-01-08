Francia se sigue oponiendo al acuerdo UE-Mercosur y espera que la Eurocámara lo bloquee

"Este acuerdo no es todavía aceptable", subrayó este jueves la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, en una entrevista a la emisora France Info, aún reconociendo que se han producido "avances" desde que Francia había planteado tres exigencias a la Comisión Europea para levantar su oposición.

Preguntada por la probable adopción del acuerdo este viernes ante el cambio de posición de Italia, cuya negativa era imprescindible para la minoría de bloqueo que han liderado Francia y Polonia, Bregeon insistió en que "no es el fin de la historia" porque "hay otras etapas".

En concreto, mostró su confianza en que el Parlamento Europeo intervenga para impedir que el pacto con el Mercosur salga adelante, y recordó que lo puede hacer por dos vías, con un recurso al Tribunal de Justicia de la UE o, sobre todo con su voto.

"Los eurodiputados tendrán una gran responsabilidad y no se puede dar por hecho que haya una mayoría en el Parlamento Europeo" para aprobarlo, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Francia considera que ha conseguido avances en su reclamación de una cláusula de salvaguardia que suspendería la anulación de los aranceles a las importaciones de Mercosur en caso de que se constataran desequilibrios en los productos agrícolas y ganaderos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su descontento tiene que ver, en especial, porque quiere que las llamadas cláusulas espejo, por las que sólo se podrían importar a la UE productos que se han elaborado con las normas fitosanitarias y sanitarias que tienen que cumplir los agricultores y ganaderos europeos sean asumidas por los países de Mercosur.

Para Bregeon, el acuerdo UE-Mercosur, que si es votado el viernes por los Veintisiete podría ser formalizado el próximo día 12, "es un acuerdo de otro tiempo" para Bregeon, que señaló que se escribió cuando ella tenía "ocho años" (tiene ahora 34) y que "está superado".