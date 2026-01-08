Un acto por la democracia en Brasil alerta sobre amenazas internas y externas

"Esta fecha es una fiesta cívica histórica para los defensores de la democracia pero también una alerta para que todos redoblemos las atenciones ante toda y cualquier amenaza interna o externa al Estado Democrático de Derecho y a nuestra soberanía", asegura el manifiesto leído en el acto realizado en la Universidad de São Paulo (USP).

El texto, firmado por cerca de 200 reconocidos intelectuales, juristas y políticos, incluyendo miembros del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, agrega que el 8 de enero tiene que ser recordado como la fecha de la victoria de la democracia sobre los golpistas debido a que la memoria es fundamental para que este tipo de actos no se repitan.

Pero el manifiesto también incluye referencias al reciente ataque de los Estados Unidos a Venezuela, en el que militares capturaron al presidente Nicolás Maduro, y asegura que es necesario defender la democracia y la soberanía de Brasil "para que nuestro país jamás sea visto como quintal de ninguna nación".

Los suscriptores del documento afirmaron que defienden no solo la soberanía de Brasil sino la de toda la región.

"Defendemos que la democracia no se impone por la fuerza sino que es construida diariamente por la participación, el diálogo y la cooperación entre los ciudadanos, respetando la autodeterminación de los pueblos, los derechos humanos, el orden jurídico nacional y el derecho internacional, así como los organismos de cooperación multilateral", afirma.

Así como en São Paulo, en varias ciudades brasileñas se registraron este jueves actos para recordar el tercer aniversario de los ataques golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de forzar un golpe contra Lula.

En la manifestación en Río de Janeiro, promovida por las centrales sindicales y partidos de izquierda, los participantes protestaron contra la posibilidad de que el Congreso apruebe una amnistía a los responsables por el intento de golpe.

Y en el acto en Brasilia, encabezado por Lula, el jefe de Estado anunció que vetó de forma integral otro proyecto de ley, aprobado a finales del año pasado por el Congreso, que reducía las penas de los condenados por delitos antidemocráticos, incluida la del propio Bolsonaro.

Según un balance divulgado por la Corte Suprema, el máximo tribunal de Brasil ya condenó a 1.399 responsables por los actos golpistas, incluyendo a Bolsonaro, líder de la ultraderecha en Brasil, al que le fueron impuestos 27 años de prisión por haber liderado la intentona golpista.

Según el balance, 179 de los 1.399 condenados están actualmente presos: 114 cumplen régimen cerrado tras el tránsito en juzgado de sus procesos; otros 50 cumplen prisión domiciliaria y 15 permanecen en prisión preventiva.

El informe detalla que la mayoría de los sentenciados, 979 personas (68,9 %), fue responsabilizada por delitos de menor gravedad.