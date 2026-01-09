EE.UU. reduce despliegue militar en el Caribe y mueve buques al norte de Cuba, según NYT

Washington, 9 ene (EFE).- El Ejército estadounidense ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada en el Caribe desde el verano tras ejecutar el 3 de enero la operación que capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha trasladado dos buques de transporte anfibio a aguas al norte de Cuba como parte de esa reorganización, según informa el diario The New York Times.