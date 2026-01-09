Francia llama a Irán a la "máxima moderación" frente a las protestas en el país

"Comprendemos las legítimas aspiraciones del pueblo iraní a la libertad de expresión y al derecho a manifestarse", indicaron las fuentes de la diplomacia francesa, que sigue "con gran preocupación los acontecimientos en Irán".

Las autoridades iraníes restringieron la víspera el acceso al internet global sin permitir conexiones o servicios de fuera del país, en un aparente intento por controlar las protestas que sacuden Irán desde hace 12 días.

El bloqueo de internet llegó en ese contexto de unas protestas que arrancaron por la mala situación económica que atraviesa Irán, pero que han ido adquiriendo un cariz político y se han extendido ya a más de un centenar de ciudades del país.

Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial, la moneda, y la elevada inflación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Irán atraviesa una profunda crisis económica, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno iraní ha venido anunciando desde el día 28 modestas ayudas económicas que no han logrado detener las protestas, como tampoco lo han conseguido las amenazas de las autoridades hacia los manifestantes.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más resultado heridos en los primeros doce días de protestas, según difundió este jueves la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.