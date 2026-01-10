La ONU lamenta la muerte de la artista colombiana Beatriz González y destaca su legado

"La maestra Beatriz González visibilizó a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Siempre agradeceremos su apuesta por los derechos humanos", señaló el organismo en un mensaje publicado en X, en el que también expresó sus condolencias por el fallecimiento de la artista.

ONU Derechos Humanos recordó que González donó fotografías de su obra 'A contra luz' para ser expuestas en una de las agendas anuales de la entidad y subrayó que el arte es "una de las formas más poderosas de mostrar lo que significan para las personas y para la naturaleza la garantía de los derechos humanos —o su ausencia—".

"A través de la creación artística, se denuncian injusticias, se preserva la memoria o se moviliza la conciencia", agregó la oficina, que expresó su gratitud a los artistas que, con su obra, defienden los derechos humanos.

González es recordada porque intervino en 2009 los 8.957 nichos de los cuatro columbarios del Cementerio Central de Bogotá y enmarcó en ellos ocho siluetas de soldados y campesinos cargueros de muertos en un esfuerzo por convertir ese espacio, que estaba a merced de la ruina y la indiferencia, en un sitio de duelo.

Inspirada en sobrecogedoras imágenes de la violencia, que fueron capturadas por fotógrafos en todo el país, González hizo de este un sitio para aliviar el dolor de las familias que nunca encontraron a sus seres queridos desaparecidos por el conflicto.

"Los desaparecidos no tienen nombre, no tienen sitio, entonces yo pienso que darles un sitio de duelo a los desaparecidos es realmente una faena y estoy convencida de que eso va a darle una tranquilidad espiritual donde estén", aseguró la artista en entrevista con EFE en 2021.

A lo largo de seis décadas de trayectoria, la obra de González fue exhibida en escenarios internacionales como la Documenta de Kassel (Alemania), el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), el Museo Reina Sofía y la Pinacoteca de São Paulo.