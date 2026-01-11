El Ejército israelí sigue las protestas en Irán y dice estar preparado para defenderse

En un comunicado enviado a EFE, el Ejército asegura que este fin se semana se llevaron a cabo varias evaluaciones de la situación bajo el liderazgo del jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir.

"Estamos monitoreando los acontecimientos en Irán; las protestas son un asunto interno iraní", dice la nota.

Y añade que, no obstante, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas defensivamente y mejoran continuamente sus capacidades y disponibilidad operativa".

"Estaremos equipados para responder con fuerza si es necesario. Las FDI continuarán operando para proteger a los ciudadanos del Estado de Israel", concluye la nota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo que en caso de producirse un ataque estadounidense sobre Irán "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de EE.UU. e Israel en la región "serán objetivos legítimos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este mensaje llega después de que Trump amenazase en los últimos días con intervenir en la República Islámica si esta no contenía su actividad represiva contra las protestas.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este domingo a 192 los muertos por la represión de las protestas en Irán, mientras el país sigue sin acceso a Internet y las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno -iniciadas el 28 de diciembre- continuaron también durante la pasada noche.