España ostentará la vicepresidencia de asamblea IRENA con independencia

Así lo expresaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que apuntaron que ellos hablan "con todas las delegaciones" y que su papel es "neutral" en este rol para este año.

Nada más comenzar la 16ª Asamblea General de IRENA en Abu Dabi y tras nombrar la presidencia (República Dominicana) y la vicepresidencia (España, Islas Salomón, Antigua y Barbuda y Kenia), la delegación rusa pidió el turno de palabra, en lo que ha sido el punto más controvertido de la jornada.

Indicó que "dada la experiencia previa de cooperación no constructiva dentro del grupo regional, Europa y otros países, queremos manifestar que apostamos por la transparencia, la despolitización, la equidad y el carácter inclusivo del trabajo en nuestro grupo, bajo la presidencia española".

Por ello, esperan "una actitud honesta e información oportuna sobre todos los asuntos que consideremos".

Como indicó en una entrevista con EFE en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU) el secretario de Estado de Energía español, Joan Groizard, España ha asumido esta vicepresidencia con un rol de "apoyo en la coordinación para el buen funcionamiento de la asamblea" y "asegurar que los Estados miembros pueden llegar a acuerdos y tratar de limar asperezas si hay cualquier tipo de dificultad".

Esta vicepresidencia viene después de un veto cruzado en la asamblea anterior entre Ucrania y Rusia, dado que Kiev es quien se postulaba.