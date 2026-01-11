Senado mexicano defiende “soberanía nacional” y respalda a Sheinbaum ante amenazas de EEUU

“México cuenta con un proyecto de nación que reivindica la soberanía de los pueblos y su autodeterminación para definir su destino”, destacó Castillo en un video publicado en sus redes sociales.

En ese sentido, reiteró que desde el Senado se seguirá “trabajando con energía a favor de la soberanía nacional y en defensa de la patria".

Además, abrazó la Doctrina Estrada, eje de la política exterior en México, la cual responde a la “no intervención” y el derecho a la “autodeterminación de los pueblos”, conceptos incluidos en el artículo 89 de la Constitución mexicana.

“Nuestro país ha demostrado a lo largo de la historia su capacidad para la conducción en las cuestiones de carácter diplomático internacional. La Doctrina Estrada proveniente de uno de los diplomáticos más importantes de nuestro país del siglo pasado”, resaltó la congresista, quien se refirió al autor de este conjunto de principios, el ex secretario de relaciones exteriores Genaro Estrada (1887-1937).

También defendió los preceptos del derecho internacional, que plantean “que debe de haber diálogo para la resolución de los conflictos”.

Y refrendó su apoyo a Sheinbaum y la postura del Gobierno de México de siempre considerar la “cooperación” y “nunca la subordinación y menos aún la intervención”.

Esta respuesta por parte de la presidenta de la Cámara Alta se da después de que la titular del Ejecutivo señalara que con EE.UU. habrá “coordinación”, pero que “la independencia y la soberanía de la patria” no están a negociación tras la amenaza de Trump de “empezar a atacar por tierra” a los carteles mexicanos.

Las declaraciones del mandatario estadounidense contra México se dieron tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan un juicio por narcotráfico, entre otros delitos.

Por ello, Castillo subrayó en su mensaje que Sheinbaum cuenta con el 70 % de aprobación de la población mexicana y que obtuvo la titularidad del poder Ejecutivo a través de las urnas “con 36 millones de votos, lo que nunca en la historia ningún presidente de la República había tenido en este país”.