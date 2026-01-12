Alemania ofrece tecnología militar a la India para cortar su dependencia de Rusia

"Realizamos ejercicios conjuntos de nuestra Armada y Fuerza Aérea, tenemos visitas a puertos e intercambios militares, pero queremos profundizar la cooperación de nuestras industrias de defensa", detalló Merz en una declaración conjunta en la ciudad india de Gandhinagar.

El líder alemán vinculó explícitamente la cooperación industrial con la necesidad de que la India diversifique sus proveedores estratégicos. Esta alianza "tiene un significado estratégico que fortalece a ambos y lleva al hecho de que la India sea menos dependiente de Rusia", declaró Merz junto a Modi en una declaración conjunta.

La maniobra de Berlín apunta a reemplazar la columna vertebral de la Armada india, compuesta mayoritariamente por viejos sumergibles rusos, con la transferencia total de tecnología y seguridad en la cadena de suministros para las próximas décadas libre de sanciones.

El canciller no eludió que existen fricciones entre la India y sus socios occidentales, en un momento en el que la Unión Europea y Estados Unidos presionan a Nueva Delhi para que reduzca su relación económica y energética con Moscú.

"No, no siempre estamos de acuerdo en todo, y eso también es cierto con nuestros socios europeos. Pero las coincidencias que vemos son muy grandes. Por eso queremos cooperar más estrechamente en el ámbito de la política de seguridad", subrayó el canciller alemán.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la India ha aumentado de forma sostenida sus compras de crudo ruso, que han pasado de ser marginales a convertirse en una de sus principales fuentes de energía.

Nueva Delhi sostiene que esta política responde a una cuestión de "necesidad nacional vital" para garantizar energía asequible a su población, y ha acusado a Estados Unidos y a la Unión Europea de aplicar un doble rasero mientras mantienen a su vez comercio energético y estratégico con Moscú.

La visita de Merz se produce en un contexto de mayor atención europea hacia Asia en busca de nuevos socios estratégicos, y coincide con los viajes de otros líderes al continente esta semana, como el del primer ministro canadiense, Mark Carney, a China, o el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a Japón y Corea del Sur.