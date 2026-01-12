Venezuela excarcela a dos italianos, que regresarán a Italia en las próximas horas

"Hablé con nuestros dos compatriotas: se encuentran bien y pronto regresarán a Italia", declaró Tajani, explicando que "el avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma".

Su liberación fue decidida por la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez, gracias a las gestiones diplomáticas y de inteligencia italianas y a la mediación de Estados Unidos, tras días de gran tensión, explicaron los medios italianos.

Tras el arresto por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro , Estados Unidos, al igual que otros países occidentales, solicitó a Rodríguez la liberación de presos políticos como un gesto de ruptura con el gobierno anterior.

La primera ministra Giorgia Meloni también envió un mensaje público a Delcy Rodríguez solicitando la liberación de los italianos.

Trentini, de 46 años, fue arrestado el 15 de noviembre de 2024 mientras viajaba entre Caracas y Guasdualito, en el estado de Apure, al sur de Venezuela, cuando trabajaba con la ONG Humanity & Inclusion, que se ocupa de personas con discapacidad.

Fue interceptado durante un control de carretera y, tras escanear su pasaporte, inmediatamente detenido y trasladado a Caracas, donde permaneció recluido en la cárcel El Rodeo 1, la prisión para presos políticos sin que se presentasen cargos contra él.

El empresario Burlò, de 52 años, viajó a Venezuela en 2024 para explorar nuevas oportunidades de negocio. La última vez que llamó a casa fue el 9 de noviembre de 2024, tras lo cual su familia perdió contacto con él hasta que descubrieron que se encontraba recluido en una prisión de Caracas.

Burlò había ingresado a Venezuela por vía terrestre desde Colombia y fue arrestado poco después de cruzar la frontera. Las autoridades venezolanas no proporcionaron información clara sobre los motivos de su arresto ni los cargos que se le imputan.

"¡Alberto por fin está libre! ¡Esta es la noticia que llevamos 423 días esperando! Agradecemos a todos los que hicieron posible su liberación, incluso trabajando de forma invisible", declaró la familia Trentini, junto con su abogada, Alessandra Ballerini.

Tajani declaró que "la liberación de Alberto Trentini y Mario Burlò por parte de las autoridades venezolanas fue un gran logro de la diplomacia y también un éxito para el gobierno italiano, que logró comunicar y comprender el cambio que se ha producido en Venezuela".

"Por lo tanto, agradecemos enormemente la decisión de la presidenta Rodríguez de liberar a nuestros conciudadanos, así que creo que esto es muy positivo para nosotros y que creará una nueva relación entre Italia y Venezuela", agregó Tajani en declaraciones ael canal de noticias Rainews24.

Mientras que la primera ministra, Giorgia Meloni, afirmó: "Acojo con alegría y satisfacción la liberación de nuestros compatriotas Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes se encuentran a salvo en la Embajada de Italia en Caracas. En nombre del gobierno italiano, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a las autoridades de Caracas, empezando por la presidenta Rodríguez, por la constructiva cooperación demostrada en los últimos días, y a todas las instituciones y personas en Italia que han trabajado con compromiso y discreción para lograr este importante resultado".