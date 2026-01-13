Diosdado Cabello anuncia que retoma X, la red social suspendida por Maduro en Venezuela

"Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos", publicó Cabello en X.
El número dos del chavismo a veces utilizaba la red social para compartir contenido de otros usuarios, aunque sin añadir comentarios.
Varios altos funcionarios del Gobierno venezolano, como el canciller Yván Gil, han vuelto a usar esa red social tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.
Gil ha publicado varios comunicados en X, que continúa bloqueada en el país suramericano.
El 8 de agosto de 2024, Maduro ordenó sacar de circulación a X y le dio un plazo de 10 días para que la empresa presentara "recaudos" ante las autoridades del país suramericano.