Diosdado Cabello anuncia que retoma X, la red social suspendida por Maduro en Venezuela

Caracas, 13 ene (EFE).- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este martes su regreso a X, la red social suspendida en agosto de 2024 por el presidente Nicolás Maduro, quien acusó en ese entonces al dueño y magnate sudafricano Elon Musk de formar parte de un "golpe de Estado cibernético" en su contra.