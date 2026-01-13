El Ejército de Somalia mata a 17 terroristas del grupo yihadista Al Shabab

Según un breve comunicado del Ministerio somalí de Defensa, la operación tuvo lugar la noche del lunes y estuvo dirigida contra una localización usada por el grupo para "planificar y coordinar actividades terroristas, en particular la fabricación y el despliegue de dispositivos explosivos destinados a dañar a civiles".

Además de los yihadistas abatidos, las Fuerzas Armadas somalís consiguieron "destruir por completo" armas y vehículos usados por el grupo terrorista.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.