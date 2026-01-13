FundéuRAE: laísmo, leísmo y loísmo, claves de redacción

La elección depende en esencia de que funcionen como complemento directo (“la”/“lo”) o indirecto (“le”), no de que se refieran a persona, animal o cosa, pero hay que tener en cuenta las matizaciones expuestas más adelante. La principal dificultad es que no siempre resulta fácil determinar el tipo de complemento si este se refiere a persona, pero hay obras como el “Diccionario del estudiante” que ofrecen esta información, al menos para el directo, y que, por tanto, son una importante guía.

A continuación, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de pautas básicas y generales para el empleo adecuado de estos pronombres, de acuerdo con la información de la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”.

1. Uso de “lo(s)”“Lo” se emplea como complemento directo solo para el caso del masculino: “‘Lo’ alabaron mucho (a él)” o “El códice ‘lo’ robaron en enero”.

No obstante, “le” se utiliza también como complemento directo cuando se refiere a personas del sexo masculino, de forma más frecuente en singular que en plural. Este leísmo específico se admite, por lo que también podría hablarse de que “‘Le’ alabaron mucho (a él)” y, menos habitual, “‘Les’ alabaron mucho (a ellos)”, por ejemplo. En cambio, no sería apropiado “El caballo se desbocó y no pudo dominar‘le’” (en lugar de “dominarlo”), ni “Perdió el reloj y no ‘le’ encontró” (en lugar de “lo encontró”), pues estos ejemplos se refieren a un animal y a una cosa, y son tipos de leísmo que no se aceptan.

2. Uso de “la(s)”“La” también se emplea para el complemento directo, pero referido al femenino: “‘La’ alabaron mucho (a ella)”, “‘Las’ efectuó el cartero (las entregas)”. Siguiendo la indicación del punto anterior, no se considera adecuado el leísmo en “‘Le’ consideraba una mujer decidida” (en lugar de “la consideraba”), pues se refiere a una mujer, ni en “Perdió la cartera y no ‘le’ encontró” (en lugar de “la encontró”), pues se refiere a una cosa.

3. Uso de “le(s)”“Le” se emplea como complemento indirecto, tanto para el masculino como para el femenino: “‘Le’ dijeron (a él o a ella) una mentira”, “‘Le’ extirparon (a él o a ella) el bazo”, “‘Le’ echó gasolina al automóvil”. Si un verbo está marcado como intransitivo (“intr.”, en el diccionario académico), este no admite un complemento directo y, por tanto, no se empleará “lo” (se trataría de un loísmo) o “la” (constituiría un laísmo), sino “le”: “¿Qué ‘le’ ocurre (a él o a ella)?” (no “la ocurre” ni “lo ocurre”).

También es posible emplear “le(s)” en sustitución de “lo(s)” y “la(s)” si se refiere a un interlocutor al que se trata de “usted”: “Señora, ‘le’ saludo efusivamente (a usted)” (o “la saludo”), pero “A esa señora no ‘la’ saludaron efusivamente” (no se refiere al interlocutor, sino a una tercera persona).

Se recuerda, además, que se admite el uso de “le(s)” por “lo(s)” explicado en el punto 1.

4. “Verla”, pero “verle algo a alguien”Como regla práctica, en verbos como “ver”, “fotografiar”, “retratar”, “tocar”, “limpiar”... corresponde “lo” o “la” si nos referimos a la persona, pero “le” si además aludimos a una parte de su cuerpo (o algo que posee) en función de complemento directo: “‘La’ vi por la calle” frente a “‘Le’ vi la mano”, “‘La’ tocó en la mano” (“en la mano” es complemento de lugar) frente a “‘Le’ tocó la mano”.

5. “¿A quién?” no identifica si es “le” o “lo”/“la”Preguntas como “¿a quién?” o “¿para quién?”, que se ven en ocasiones en algunas gramáticas elementales, no sirven para determinar si un complemento es directo o indirecto (y, por ello, para concluir que se utiliza “le”, “la” o “lo”), sino tan solo si es de persona: “‘La’ saludé. ¿A quién saludaste?”, “‘Le’ pertenece esto. ¿A quién pertenece esto?”.

