La OMS advierte que los impuestos al alcohol y las bebidas azucaradas son demasiado bajos

La agencia publicó este martes dos informes sobre la cuestión en los que revela que las tasas a las bebidas azucaradas, por ejemplo, rondan como media un 2 % del precio de estos productos y a menudo sólo se aplican a una parte de ellos.

Los impuestos al alcohol son algo superiores (como media de un 14 % en el caso de las cervezas y del 22,5 % en los licores), pero también se mantienen relativamente bajos, advierte la OMS en sus estudios.

"En la mayoría de los países estos impuestos son demasiado bajos, están mal diseñados, rara vez se ajustan y no suelen estar alineados con los objetivos de salud pública", subrayó en su primera rueda de prensa de 2026 el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Como resultado, el alcohol y las bebidas azucaradas se han vuelto más asequibles, mientras las enfermedades y lesiones asociadas a su consumo siguen aumentando la presión sobre los sistemas de salud, las familias y los presupuestos", lamentó.

Los informes indican que al menos 116 países aplican impuestos sobre las bebidas azucaradas, especialmente las sodas, aunque en la mayoría de los casos quedan fuera de estas tasas otros productos relacionados como los zumos de fruta, los batidos o los cafés y tés preparados.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, se aplican impuestos a ellas en al menos 167 países y otros 12 las prohíben por completo, pero pese a ello "se han vuelto cada vez más asequibles", ya que no han subido al mismo ritmo que la inflación y el aumento de los ingresos, lamenta la OMS.

Los informes de la OMS también recalcan que el vino no está sujeto a impuestos en 25 países, muchos de ellos europeos, "pese a sus claros riesgos para la salud".

"Los impuestos sanitarios no son una solución mágica ni sencilla, pueden ser impopulares y encontrar oposición de industrias poderosas, pero, bien aplicados, son una herramienta muy eficaz", aseguró Tedros, quien subrayó que países como Filipinas, Lituania o el Reino Unido son destacados ejemplos de cómo estas tasas pueden reducir la mortalidad y obesidad.

Además, pueden generar grandes ingresos fiscales que permiten ampliar la cobertura sanitaria en un momento en el que los recortes a la asistencia han provocado graves perturbaciones en los sistemas y servicios de salud en muchos países, subrayó el director general.

Tedros recordó que el pasado año la OMS lanzó la iniciativa "3 para 35", con el objetivo de que los países incrementen en al menos un 50 % sus impuestos al tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas de aquí a 2035.

Este tipo de impuestos "no son algo que una vez implantado debe olvidarse: para que sean eficaces deben diseñarse cuidadosamente y ajustarse con regularidad", advirtió el jefe de la agencia sanitaria de la ONU.