La UE pide respetar el resultado electoral en Honduras tras petición de nuevo escrutinio

"La UE reitera su apoyo al trabajo de las instituciones electorales hondureñas y la proclamación oficial de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, que reconocieron a Nasry Asfura como el presidente electo legítimo del país y confirmaron los resultados finales para el Congreso Nacional y las elecciones municipales", dijo la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado.

En el mismo, el bloque comunitario condenó además los actos de violencia contra actores políticos en los últimos días y pidió a todos los actores que garanticen una transición de poder pacífica y ordenada.

"La voluntad del pueblo hondureño, claramente expresada a través del proceso electoral, debe ser respetada. Estamos deseando trabajar con el presidente Asfura y su administración", añadió.

La UE trasladó así su preocupación por el decreto para hacer un nuevo escrutinio aprobado en el Parlamento de Honduras el viernes pasado por un reducido grupo de diputados del gobernante Partido Libertad y Refundación.

La iniciativa fue propuesta por el titular de ese poder del Estado, Luis Redondo, y sancionada por la presidenta Xiomara Castro, quien el sábado pidió un nuevo escrutinio "voto por voto", aún cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer en diciembre los resultados oficiales de las elecciones celebradas el 30 de noviembre de 2025.

Además, Castro dijo el 18 de diciembre en una ceremonia de las Fuerzas Armadas que respetaría los resultados del CNE, los que no reconoce Redondo, quien no logró ser reelegido como diputado para el próximo período legislativo.

Algunas actas electorales que no fueron escrutadas por presentar inconsistencias pasaron al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que tiene hasta el próximo día 20 para dar a conocer su informe, que será inapelable.

El titular del Parlamento dijo el sábado que si el CNE no hacía el nuevo recuento "voto por voto", ese poder del Estado se encargaría de hacerlo.