Rubio recibe al canciller de Panamá en pleno debate sobre la estabilidad de Venezuela

Washington, 13 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este martes al ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, en la sede del Departamento de Estado en Washington en una cita que, además de tratar asuntos relacionados con los dos países, estuvo marcada por la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.