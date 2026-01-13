Ucrania dice haber golpeado una fábrica de producción de drones en Rusia

Las autoridades rusas habían informado previamente de daños en una “empresa industrial”, varias viviendas y tuberías de gas en Taganrog a consecuencia de un ataque con drones ucraniano.

Según la nota del SBU ucraniano, el ataque contra la fábrica de drones provocó un incendio en sus instalaciones y ha ralentizado la producción de aparatos no tripulados.

En la fábrica se producen drones y piezas para drones Molniya y Orión que Rusia utiliza para misiones de ataque y de reconocimiento.

“Cada interrupción de una línea de producción supone que centenares de drones no vuelen sobre las ciudades ucranianas, no maten a gente pacífica y no destruyan casas”, se lee en el comunicado del SBU, que es una de las estructuras del Estado ucraniano que se dedican a atacar objetivos militares y estratégicos rusos en territorio enemigo.

