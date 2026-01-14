Al menos 22 muertos y 55 heridos al caer una grúa sobre un tren en movimiento en Tailandia

Bangkok, 14 ene (EFE).- Al menos 22 personas han muerto y 55 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con 195 personas a bordo.

El Gobierno de Nakhon Ratchasima, la provincia donde se produjo el accidente, informó a través de Facebook que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y "se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar", al que han llegado equipos de rescate.

Hasta ahora, el personal de socorro ha recuperado 22 cadáveres y ha atendido a 55 heridos, algunos de ellos ya trasladados a hospitales, mientras las autoridades comparan la lista de personas a bordo con los registros de supervivientes.

Aunque en un primer momento el gobierno local reportó cuatro fallecidos, en un segundo comunicado publicado minutos después actualizó el número provisional, elevando a 22 el total de cadáveres recuperados, mientras continúan las labores de rescate en el lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, el número de heridos ha subido de 30 a 55, según los partes oficiales, mientras medios locales estiman que el total de lesionados gira en torno a los 80.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cadena pública Thai PBS, que informó de la suspensión temporal del servicio del tren que cubre la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchatani, aseguró que tres horas después del accidente todavía había personas atrapadas en el tren.

Además, explicó -citando expertos- que la grúa desprendida pesa entre 20 y 30 toneladas y que no fue la única estructura que cayó sobre el tren.

El vice primer ministro tailandés, Phiphat, confirmó el número de pasajeros a bordo, sin que se conozcan todavía sus identidades, y ordenó una investigación urgente del siniestro, según es citado en la cuenta en X del portal gubernamental.

El accidente ocurrió en Ban Thanon Kho, a unos 250 kilómetros de Bangkok, donde los bomberos han logrado contener el incendio mientras efectivos de equipos de rescate utilizaron distintas herramientas para liberar a los afectados, muchos de los cuales habían quedado atrapados en vagones volcados.

Medios locales y usuarios en redes sociales han publicado numerosas imágenes del siniestro, que muestran parte del incendio registrado y a decenas de socorristas en el lugar del accidente.