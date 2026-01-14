Banca pública destina 5 millones de dólares para aumentar el hato ganadero en Paraguay

El miembro del directorio de la AFD, Carlos Ávalos, aseguró en el canal local GEN que se trata de una "solución financiera" inicial que será canalizada a través de bancos y cooperativas para que los productores puedan invertir en la retención de hembras bovinas en edad fértil destinadas a la reproducción.

Ávalos dijo que la iniciativa fue un pedido del presidente paraguayo, Santiago Peña, y del sector productivo debido a que "el hato ganadero nacional está disminuyendo desde hace unos 5 años", mientras que el consumo de carne bovina y la faena de animales "está creciendo".

"Eso hace que estemos quedándonos básicamente sin inventario productivo, en cuanto a madres de ganado que puedan reproducir más crías", agregó.

Los créditos cuentan con un plazo de hasta ocho años, dos años de gracia, una tasa del 9,9 % en guaraníes, y del 7,4 % en dólares, detalló Ávalos.

El presidente de la Asociación Rural de Paraguay (ARP), Daniel Prieto, dijo el jueves pasado tras una reunión con Peña y representantes del sector productivo que buscan incrementar el hato ganadero, que actualmente se sitúa en 13 millones de cabezas, hasta alcanzar los 16 millones de animales.

Paraguay totalizó 2.112 millones de dólares en exportaciones de carne en 2025, un 18,9 % más que en 2024, según la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que resaltó la cifra como un "récord" histórico.

El presidente de Senacsa, José Carlos Martin, aseguró a EFE, el 30 de diciembre pasado, que después de casi 20 años Paraguay vive su "mejor momento" en exportaciones de carne, aunque advirtió que "el sector bovino está llegando a su techo de producción".

Al mismo tiempo, el precio de la carne en el mercado interno acumuló en 2025 alzas del 12,6 %, según el Banco Central del Paraguay (BCP)

La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) reveló en un informe que el 90,15 % de la faena en frigoríficos en Paraguay se destina a "abastecer la demanda exterior" y el 9,85 % restante es "colocado en el mercado interno para el consumo local".