¿Cuánto de su carne exporta Paraguay y cómo podrían bajar los precios en el mercado local?

En el informe que fue publicado recientemente, la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) señaló la existencia de concentración en el sector cárnico en Paraguay, cuya producción, industrialización y comercialización se concentra en gran medida en unos pocos grandes ganaderos y frigoríficos.

El informe indica también que alrededor del 90 por ciento de la carne producida en Paraguay es destinada a la exportación.

En comunicación con ABC Cardinal, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, comentó sobre el porcentaje de exportación y señaló que, si bien es cierto que alrededor del 90 por ciento de la carne producida en Paraguay es procesada en frigoríficos habilitados para exportación, eso no significa que estos frigoríficos exporten la totalidad de la carne que procesan.

Lea más: Estados Unidos se consolida como el segundo destino de la carne paraguaya

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Tenemos plantas que dedican el 50 por ciento (de su carne) al mercado local y otras que destinan casi el 90 de su producción al mercado internacional”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martin estimó que los frigoríficos con habilitación para exportar que reciben el 90 por ciento de toda la carne paraguaya exportan entre el 75 y el 76 por ciento de sus productos.

Volumen de carne exportada no aumentó este año

Afirmó que, según datos recabados por el Senacsa hasta ayer, este año han sido exportadas unas 353 mil toneladas de carne paraguaya, de un total de 500 mil toneladas producidas.

El titular del Senacsa comentó que este no aumentó el volumen de carne paraguaya exportada con relación a la cantidad que fue enviada al exterior el año pasado. Sin embargo, la cotización media sí registró un aumento importante este año, de casi 19 por ciento, lo que resultó en ingresos de 350 millones de dólares más que el año pasado por la exportación de carne bovina.

Lea más: Pese a precios altos, la carne impone en la mesa de Nochebuena

También se registró un leve aumento en la cantidad de cabezas de ganado faenadas este año: 75.000 cabezas más que el año pasado, un aumento del 4 por ciento.

Más oferta para bajar precios

A pesar de que, en general, 2025 fue un buen año para el sector cárnico paraguayo, los precios de los cortes de carne en el mercado local siguen siendo altos.

Martin atribuyó esa situación a la cotización media internacional de la carne, que sigue siendo alta a consecuencia de factores económicos globales como los aranceles impuestos a principios de año por Estados Unidos. Señaló que Paraguay, que exporta alrededor del 75 por ciento de su producción cárnica, es especialmente susceptible a la influencia de esa cotización media internacional en su formación de precios.

Lea más: Carne a precios altos: esta es la alternativa que plantea el Gobierno

Indicó que la forma de lograr precios más bajos es aumentar la oferta disponible en el mercado local, algo que se puede lograr con un aumento del hato ganadero o por medio de la importación de carne, una medida que ya ha comenzado a ser implementada este año, aunque aún en una medida limitada.

Sobre el aumento del hato ganadero, Martin dijo que Paraguay necesita volver a una población de alrededor de 14 millones de cabezas de ganado bovino, una marca registrada por última vez hace cinco años, antes de que una serie de fuertes sequías en la primera parte de la presente década impactara al sector ganadero.

“Este año el clima nos ayudó muchísimo”, añadió el titular de Senacsa, aunque enfatizó que los efectos de ese clima favorable recién podrían traducirse en un aumento importante del hato ganadero en 2027.