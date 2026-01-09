Paraguay duplicó la importación de carne en 2025 y prevé mantener la medida para contener precios

El año pasado, algunas industrias recurrieron a importaciones de carne vacuna principalmente desde Brasil. La medida buscó cubrir la demanda interna y mantener la estabilidad de precios frente a los requerimientos de los consumidores. Además, hasta instalaron promociones temporales, en el que decenas de personas formaron fila por largas horas para acceder a la oferta especial del producto.

En ese sentido, se constató en el boletín del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) que el país compró 16.844.836 kilogramos de carne durante el año, lo que representa un incremento del 126% frente a 2024, cuando el volumen alcanzó 7.442.298 kilogramos.

El aumento fue especialmente marcado a partir del segundo trimestre del año, con subas interanuales significativas en varios meses. En mayo, las importaciones crecieron un 712%, mientras que en agosto el incremento llegó al 1.043%.

También se destacaron los aumentos registrados en julio (551%) y septiembre (503%), reflejando una mayor dependencia de la oferta de otros países para abastecer el mercado local. Si bien algunos meses mostraron retrocesos, los números totales reflejados por el servicio veterinario confirman un fuerte crecimiento de las adquisiciones del producto (gráfico).

Anunciaron medidas

De cara a 2026, el Gobierno junto a las industrias prevén mantener la estrategia de importaciones como mecanismo de regulación, con el objetivo de evitar subas excesivas de los costos en los productos cárnicos y garantizar el abastecimiento.

Recientemente, ambos sectores se reunieron con el presidente Santiago Peña y anunciaron acciones a corto, mediano y largo plazo, que incluyen promociones, mayor importación de carne y reformas estructurales para mejorar el acceso del consumidor al producto.

El mercado local de la carne “no se puede desatender”

El gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, mencionó que la posición de la industria es que “no puede desatender el mercado local”.

En esa línea, mencionó que el gremio trabajará de cerca con el Gobierno para definir estrategias estructurales relacionadas con la disponibilidad de carne de importación, teniendo muy presente la disponibilidad existente en el mercado local.

“Está situación va más allá de promociones ocasionales realizadas por empresas de manera individual, ya que se apunta a una campaña de planificación anual, que se calendarizar y se adjudicará cupos de importación para los frigoríficos, que tienen la logística para facilitar ese ingreso de carne para controlar los precios a nivel local”, contó.