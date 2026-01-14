Cancilleres de México y Japón hablan sobre relación bilateral y cooperación económica

Ciudad de México, 14 ene (EFE).- El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, mantuvo este miércoles un encuentro con el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Japón, Iwao Horii, en el que dialogaron sobre la relación bilateral, la inversión de empresas japonesas en México y los proyectos de cooperación para el desarrollo.