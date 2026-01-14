Fallece el músico Quemil Yambay, ícono del folclore paraguayo

"Lastimosamente el tesoro ha perdido su brillo definitivamente. Ahora descansa en paz", publicó en las redes sociales la familia de este artista popular que fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Humano Vivo en 2007.

Su hija, Hilda Yambay, dijo en el canal Telefuturo que el cantante con más de 50 años de trayectoria había sufrido al menos cinco accidentes cerebrovasculares (ACV) en los últimos años.

En declaraciones a la radio Monumental, Yambay informó de que su padre estuvo en terapia intensiva desde el 31 de diciembre pasado y que se mantuvo en cama los últimos 3 años y seis meses de vida debido al deterioro en su salud.

La Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay lamentó en la red social Instagram el fallecimiento de Yambay, al que describió como "figura central del folclore nacional", al tiempo que reconoció su trayectoria artística que "fortaleció la identidad popular, el guaraní y la tradición musical" del país.

Nacido en 1938 en el departamento de Cordillera (centro), inició su carrera musical a los 21 años y adquirió fama en la década del 60 cuando formó el grupo Los Alfonsinos, que popularizó el estilo musical llamado 'purahéi jahe'o' (canción amarga en idioma guaraní), una variante de la polca paraguaya.

Conocido en Paraguay como 'El hombre de mil voces' debido a su habilidad para imitar personajes, sonidos de animales y estilos musicales, Yambay perdió totalmente la visión en 1984, cuando tenía 49 años.

Durante su carrera musical grabó más de 30 discos y ganó dos discos de oro en reconocimiento a las altas ventas de sus grabaciones en 1978 y 1992.

Yambay, también recordado por el toque de humor que imprimía en sus interpretaciones, recibió en 2013 el Premio Nacional de Música del Congreso de Paraguay, entre otras distinciones, y en 2017 se retiró oficialmente de los escenarios.