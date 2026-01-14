Los líderes de la Eurocámara condenan las amenazas de Trump sobre Groenlandia

"El Parlamento Europeo condena de manera inequívoca las declaraciones realizadas por la Administración Trump en relación con Groenlandia, que constituyen un desafío flagrante al Derecho internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la soberanía y la integridad territorial de un aliado de la OTAN", señala la declaración, a la que ha tenido acceso EFE.

Según fuentes parlamentarias, populares, liberales y verdes apoyaron esta declaración redactada a iniciativa de la presidenta de los socialdemócratas, la española Iratxe García, durante la reunión de la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara celebrada hoy.

Para los líderes de esos grupos políticos, las declaraciones de Trump "son inaceptables y no tienen cabida en las relaciones entre socios democráticos", y deben dar lugar a una reacción europea con "un apoyo concreto y tangible a Groenlandia y Dinamarca".

Además, recuerdan que Estados unidos reconoció explícitamente la soberanía danesa sobre Groenlandia hace poco más de un siglo y que cualquier "intento externo de alterar este 'status quo' sería inaceptable".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy