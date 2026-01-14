ONG Foro Penal dice que ha verificado 84 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

En su cuenta de Instagram, la ONG precisó que hasta las 20:30 hora local (00:30 GMT del jueves) había confirmado que entre los excarcelados hay 17 extranjeros o ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad.

También incluyeron en el listado más de una docena de periodistas que fueron liberados este miércoles.

El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, declaró en su cuenta en X que "algunos excarcelados" no están en el listado de la organización porque "han pedido resguardo a su identidad".

Por su parte, la mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, informó este miércoles que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

Asimismo indicó que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante de personas".

El martes, Jorge Rodríguez puso a disposición las "listas" de excarcelaciones, que todavía no se han hecho públicas, lo cual reclaman ONG, activistas, familiares y partidos políticos, que exigen las cifras y la divulgación de estos registros.

La organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó el martes que "continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios", lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.