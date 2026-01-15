Colombia asume la presidencia del comité de la Unesco para el retorno de bienes culturales

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló en un comunicado que presidirá este "órgano decisorio fundamental en la defensa y recuperación del patrimonio cultural a nivel mundial".
Colombia fue elegida durante la Primera Sesión Extraordinaria del ICPRCP y, según la Cancillería, reafirma el compromiso del Gobierno "con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación, diálogo y negociación orientados a la restitución de bienes culturales a sus legítimos países de origen".
"Con esta designación, Colombia consolida su posición como un actor con liderazgo e incidencia en las discusiones internacionales sobre la protección del patrimonio cultural, así como en la construcción de consensos frente a los desafíos que plantea la apropiación ilícita de bienes culturales", agregó la información.
El Comité se reúne desde 1980 y solo tiene carácter consultivo y mediador entre los países.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Su principal misión es facilitar las negociaciones bilaterales para la restitución o la vuelta de los bienes culturales a sus países de origen.