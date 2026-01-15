Expertos de la ONU: Gaza ha entrado en una nueva fase de "genocidio sin testigos"

"Al bloquear la ayuda, Israel está agravando condiciones que ponen en peligro la vida y aumenta la posible responsabilidad penal de sus dirigentes", señalaron este jueves en un comunicado conjunto más de una veintena de expertos de Naciones Unidas, entre ellos la relatora especial para Palestina, Francesca Albanese.

Los expertos se mostraron especialmente críticos con la decisión tomada por las autoridades israelíes el 30 de diciembre de prohibir la actividad de 37 organizaciones internacionales de ayuda humanitaria en Palestina, lo que según los firmantes es ilegal.

"Prohibir que organizaciones que salvan vidas operen en Gaza marca una nueva fase de una política que hace la vida insoportable a una población ya devastada por el genocidio", afirmaron antes de advertir de que esta estrategia "creará condiciones que empujen a los palestinos a una privación crónica, amenazando su propia supervivencia".

El veto a las 37 organizaciones "no es un acto aislado, sino parte de un ataque sistemático contra las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado y otro paso en el desmantelamiento deliberado del sustento vital para Gaza", afirmaron.

Recordaron que desde octubre de 2023 las fuerzas israelíes han asesinado a más de 500 trabajadores humanitarios y al menos a 1.500 sanitarios.

"También han intimidado, acosado y llevado a cabo campañas de difamación contra organizaciones humanitarias, siendo la UNRWA el objetivo más visible", lamentaron, en alusión a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.

En el comunicado subrayaron que cerca de 50 millones de dólares en ayuda vital para los palestinos permanecen bloqueados, mientras "continuaban las violaciones del alto el fuego, la expansión militar israelí y los bombardeos que han causado la muerte de cientos de palestinos".