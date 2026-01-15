Israel bombardea dos pueblos en el sureste del Líbano tras emitir órdenes de evacuación

Por un lado, cazas israelíes alcanzaron dos inmuebles "residenciales" en Sohmor, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), apenas una hora y media después de que el portavoz el Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, emitiera en X una orden de evacuación para ambos edificios.

Adraee también publicó un segundo llamado para otros dos edificios en Mashghara, a pocos kilómetros de Sohmor y también ubicada en la parte meridional del Valle de la Bekaa, que aseguró eran "utilizados" por el grupo chií libanés Hizbulá.

Según la ANN, ambos fueron posteriormente bombardeados también.

La ministra libanesa de Educación, Rima Karami, denunció en un comunicado que uno de ataques tuvo como objetivo un inmueble cercano al Colegio Público de Sohmor, donde estudian cientos de alumnos, y apuntó que uno de los impactos en Mashghara se produjo asimismo en las inmediaciones de otro centro escolar.

Desde el cese de hostilidades, las fuerzas israelíes han seguido lanzando ataques contra vehículos en los que viajan presuntos miembros de Hizbulá o contra infraestructura y almacenes de armas pertenecientes al movimiento chií, al que acusa de tratar de reorganizarse tras la guerra.

De forma cada vez más frecuente, Israel lanza también múltiples órdenes de evacuación para lugares del territorio libanés, que va anunciando a cuentagotas y posteriormente bombardea una a una a lo largo de varias horas.

El pasado domingo, el Estado judío perpetró al menos 25 bombardeos contra diferentes puntos del sur del Líbano, donde aseguró que el movimiento chií mantenía túneles en los que almacenaba armas, mientras que horas más tarde atacó también supuesta "infraestructura militar" del mismo grupo.