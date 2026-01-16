¿Abrigados en playas de Brasil? Anuncian heladas en Santa Catarina

El medio brasileño nsctotal dio a conocer que un nuevo frente frío podría provocar un descenso de las temperaturas y la formación de heladas en las zonas montañosas de Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Este fenómeno, que es común en invierno, también puede ocurrir en verano, según los expertos locales.

Como antecedente, la primera helada registrada en Brasil este año se registró entre el 5 y el 6 de enero en la Sierra Gaúcha Catarinense. Asimismo, para los próximos días podría ocurrir un nuevo episodio que congele las superficies, aunque nuevamente, esto sería solamente en las zonas montañosas del estado.

Actualmente, se espera que el cambio de temperatura llegue este viernes a través de la frontera con Rio Grande do Sul, trayendo tormentas intensas desde la madrugada, principalmente en la región oeste de Rio Grande do Sul, donde existe un mayor potencial de intensidad y riesgo de granizo.

Finalmente, se espera un descenso de las temperaturas este domingo 18 y el próximo lunes 19, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina y el centro-este de Paraná, pero las temperaturas muy bajas -y por ende las heladas-, solamente se registrarían en las partes montañosas y no así en las playas catarinenses.

