¿Cómo está hoy el joven paraguayo rescatado en una playa de Brasil?

El estado de salud de Gustavo Haitter, el joven paraguayo que fue rescatado tras un episodio de ahogamiento en una playa del estado de Santa Catarina, continúa siendo grave. Actualmente permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Marieta Konder, en la ciudad de Itajaí, donde recibe atención médica especializada.

La información fue confirmada por su hermana, Tamara Haitter, a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que también agradeció el apoyo recibido por parte de ciudadanos, rescatistas, personal médico y comunidades de Paraguay, Brasil y Argentina.

Niega que haya ingresado a zona de peligro

En su mensaje, la hermana de la víctima negó categóricamente versiones que circularon y comentarios en redes sociales que indicaban que su hermano habría ingresado a una zona de bandera roja.

“Aclaro este punto en honor al carácter de mi hermano. Ellos no ingresaron a zona de bandera roja. Se encontraban retirados a varios metros de esa señalización, pero en el lugar se generó una corriente fuerte que los arrastró hacia la zona de peligro”, expresó.

Sigue en estado crítico

Según el comunicado familiar, Gustavo fue trasladado de urgencia en helicóptero desde la playa de Mariscal, en Bombinhas, hasta el hospital de Itajaí, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico crítico.

“Los médicos aún no tienen certeza de cómo podría evolucionar. Por ahora están en proceso de estabilizarlo y con el correr de los días tendremos un panorama más claro”, señaló su hermana.

También confirmó que la mujer que lo acompañaba al momento del accidente, y también fue arrastrada por la ola se encuentra en buen estado de salud, aunque profundamente afectada emocionalmente por lo ocurrido.

Agradecimiento a la solidaridad

La familia expresó su agradecimiento al Consulado del Paraguay en Curitiba, que se puso a disposición, así como a organizaciones, medios de comunicación y a la ciudadanía en general por los gestos de apoyo y solidaridad.

Respecto al pedido de ayuda económica que comenzó a circular en redes, Tamara aclaró que no fue solicitada por la familia, sino que amigos decidieron organizarse para colaborar con ellos.

“Él está recibiendo una buenísima atención en el hospital de Brasil; hasta el momento no nos hablaron de ningún pago, aún no tenemos conocimiento de costos. Por el estado crítico en que se encuentra mi hermano, aún los médicos no tienen certeza de lo que podría pasar más adelante respecto a su evolución”, declaró.

No obstante, señaló que posteriormente decidieron aceptar las donaciones ante la incertidumbre médica y los posibles gastos futuros.

“Debido a toda esta situación incierta nosotros con mi mamá y papá decidimos aceptar la ayuda económica familiar y de los amigos de mi hermano. Vimos con mi familia que las donaciones recibidas serán importantes para cubrir los gastos que se podrían suceder en cualquier momento debido a que seguimos en una situación crítica médicamente hablando”, explicó.

Finalmente, la familia pidió comprensión y respeto, ya que no se encuentra emocionalmente preparada para brindar entrevistas, y solicitó continuar con las cadenas de oración por la recuperación de su hermano.