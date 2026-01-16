EEUU alerta a sus ciudadanos en Uganda frente a las represión policial tras las elecciones

"Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que extremen la precaución, eviten las grandes concentraciones públicas y limiten los desplazamientos innecesarios", señaló la misión diplomática en un comunicado desde Kampala, la capital ugandesa.

Entre las medidas recomendadas, la Embajada emplazó también a sus nacionales a llevar un teléfono móvil cargado y programar en él los números de emergencia, así como llevar una "identificación adecuada".

La misión difundió este mensaje en X después de que el cantante y líder opositor Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, denunciara en la misma red social que las Fuerzas Armadas mataron la pasada noche a diez seguidores de su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), reunidos en la casa de uno de sus diputados.

"El régimen criminal en su ocaso se ha vuelto loco. Esta locura tendrá que ser combatida con resistencia", subrayó el líder opositor, de 43 años, al confirmar, como adelantó anoche su partido, que su residencia en las afueras de Kampala está rodeada por militares.

Ni el Ejército ni la Policía se han pronunciado sobre lo sucedido y EFE ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, recabar su versión de los hechos denunciados por Bobi Wine, candidato presidencial y principal rival en las urnas del jefe del Estado, Yoweri Museveni, en el poder desde 1986 y que busca un séptimo mandato.

La cifra de muertos en ese incidente fue elevada a 18 por el Grupo de Solidaridad Panafricana, una coalición de más de setenta organizaciones de la sociedad civil africanas, que cifraron este viernes el número total de muertos en la jornada electoral (incluyendo los 18) en alrededor de cincuenta, unos datos que EFE no pudo verificar de manera independiente.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en más de 50.000 colegios electorales en una jornada marcada por los retrasos causados por problemas técnicos, el bloqueo temporal de internet y las acusaciones de fraude electoral "masivo" por parte de Bobi Wine.

El presidente Museveni, de 81 años y jefe del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), mantiene una amplia ventaja en el recuento de votos, según los últimos resultados parciales publicados este viernes por la Comisión Electoral (EC, en inglés), que le otorgan unos 5,14 millones de sufragios (75,38 %) tras haberse computado los votos del 59,4 % de los colegios electorales.

En segundo lugar figura el citado líder opositor, quien se adjudica unos 1,41 millones de votos (20,71 %).